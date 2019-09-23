القضاء التونسي يحقق في ثاني هجوم بسكين يستهدف الأمن هذا الشهر

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بدأت السلطات القضائية التونسية المتخصصة في مكافحة الإرهاب بالتحقيق في حادث الطعن بسكين الذي أودى بحياة شرطي وتسبب في جرح عسكري اليوم الاثنين، وهو ثاني هجوم بسكين الشهر الجاري.

وأفادت وزارة الداخلية بأن القطب (جهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب تعهد بالقضية كما باشرت الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالبحث في ملابسات الهجوم.

وقالت الوزارة في وقت سابق اليوم إن الهجوم وقع في محيط محكمة بمدينة بنزرت شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة رئيس مركز الشرطة في المحكمة الضابط برتبة رائد فوزي الهويملي.

كما تسبب الهجوم في جرح عنصر عسكري.

وأوقفت الوحدات الأمنية منفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه في عملية مطاردة. وأوضحت الوزارة بأنه من مدينة بنزرت ومولود عام 1995.

وتستعد تونس لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كما تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر المقبل.