أعرب سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بهدف نظيف، على إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وقال راموس، خلال تصريحاته عقب المباراة: "كنا نعرف صعوبة المباراة، ومرت سنوات عديدة لم نحقق الفوز هنا، وأتينا بعقلية قوية للغاية من أجل ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، وتحكمنا في المباراة باستثناء بعض الكرات".

وأضاف: "على الرغم من امتلاك إشبيلية الكرة، عرفنا كيفية الاستفادة من الفرص التي حصلنا عليها، وحققنا الهدف لنمر بأسبوع هادئ بعد كل ما قيل خلال الأيام الماضية".

وتابع: "ريال مدريد دائمًا جائع ومتحفز من أجل الفوز، والفريق دائمًا متفائل للغاية، ونتحسن، ونحن الآن في صدارة الترتيب بالمشاركة مع أتلتيك بيلباو، وعلينا مواصلة التحسن كفريق واغتنام الفرص مثل اليوم".

وأردف: "الحدة؟ التحدث عنها هو التحدث عن تلك التفاصيل الصغيرة، وفي النهاية الفريق جاء بنية الفوز بالنقاط الثلاث، وحققنا ما سعينا إليه".

وأكمل: "نتيجة المواجهة كانت عادلة نحن أردنا تحقيق الفوز وحصلنا على الثلاث نقاط، حان الآن موعد بداية الانتصارات لنستغل ذلك التحسن في الأداء".