 الاستخبارات الخارجية الروسية: التنصت على «إف بي آي» هراء - بوابة الشروق
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الاستخبارات الخارجية الروسية: التنصت على «إف بي آي» هراء

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:10 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:10 م

وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الاثنين، التصريحات الأمريكية بشأن استخدام المنازل الصيفية الدبلوماسية الروسية في التنصت على ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) بـ"الهراء".

كانت تقارير إخبارية قد ذكرت - نقلًا عن مسئولين أمريكيين سابقين - أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمرت بطرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من الولايات المتحدة في عام 2016، بسبب استخدام المنازل الصيفية للدبلوماسيين الروس في عمليات روسية للتجسس على مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي).


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