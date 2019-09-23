ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة متنوعة

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل 5 سفن حاويات، و12 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1207 طن قمح، وغادرت 841 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44894 من البضائع العامة، منها 152 سيارة نقل محملة بـ7245 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2600 طن يوريا، و8534 طن فوسفات، و1000 طن مولاس، و1400 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4000 طن ذرة، و22526 طن حديد، و7767 طن خردة، و9000 طن قمح، و1132 طن خشب، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 571 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 93 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1402 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110286 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13273 طنا.