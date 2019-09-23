 الكويت: مجموعة زين للاتصالات تدرس إطلاق عملة رقمية في منطقة الخليج - بوابة الشروق
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الكويت: مجموعة زين للاتصالات تدرس إطلاق عملة رقمية في منطقة الخليج

علم الكويت
علم الكويت
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 8:58 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 8:58 م

كشف نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر الخرافي الكويتية، عن نية إصدار مجموعة زين للاتصالات عملة رقمية لمنطقة الخليج، موضحًا أن الشركة تعكف على إعداد دراسة في هذا الصدد.

وأضاف الخرافي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في المؤتمر المصرفي العالمي المقام في الكويت حاليًا، أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا هامًا في تقديم الخدمات الرقمية للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن زين تمتلك شريحة من العملاء هي الأكبر بالمنطقة بـ50 مليون مشترك وهو ما يمكنا من الوصول إلى عدد كبير من العملاء الذين لم يكن لديهم حسابات بنكية.

وبين الخرافي أنه تم الاتفاق مع بنك بوبيان على شراكة استراتيجية للإعلان عن أول منصة للخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهي أول شراكة رقمية في المنطقة.

يذكر أن مجموعة زين الكويتية هي مجموعة الاتصالات المتنقلة"زين" وتأسست في العام 1983 كأول مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة زين الآن واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة بقاعدة مشتركين يتجاوز عددها 50 مليون مشترك.


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