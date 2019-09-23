بوتين: التدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية يثير النزاعات الدولية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التدخل الأجنبي في الحياة السياسية والاجتماعية للدول يثير النزاعات في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن خطاب بوتين الذي قرأه مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لدول الكومنولث المستقلة، قوله إن "هذه الأزمة متعلقة بمحاولات ممارسة نفوذ من الخارج على الرأي العام والحياة السياسية في أي بلد تقريبًا... وبالتالي، تندلع صراعات مختلفة وتتآكل التقاليد والذاكرة التاريخية على مر القرون".

وأضاف بوتين أن فكرة الهوية الثقافية وسيادة الدولة باتت موضع تساؤل، لافتا إلى انتهاك اختبار الشعوب لمصيرهم، مؤكدا "أن هدفنا المشترك هو منع محاولات زعزعة استقرار والتدخل الأجنبي فى العمليات السياسية والاجتماعية في بلادنا وضمان حماية مصالح المجتمع وحقوق المواطنين وحرياتهم".