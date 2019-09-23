 الصين تؤكد دعمها عملية سلام ومصالحة وطنية تديرها أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تؤكد دعمها عملية سلام ومصالحة وطنية تديرها أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 12:45 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 12:45 م

كدت الصين اليوم الاثنين، دعمها لعملية سلام ومصالحة وطنية تمتلكها وتديرها أفغانستان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد حول زيارة وفد من حركة طالبان الصين لإجراء محادثات.

وقال شوانغ إن وفدا برئاسة الملا عبد الغني برادار رئيس المكتب السياسي لطالبان يقوم بزيارة إلى الصين، وأجرى محادثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف أن الصين تتابع الأوضاع في أفغانستان عن قرب، وتدعم جهود تحقيق السلام هناك، وعلى تواصل مع مختلف الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الصين ستواصل دورها البناء في تعزيز جهود السلام والمصالحة في أفغانستان، معربا عن أمل بلاده أن يتم تحقيق السلام والأمن والاستقرار هناك في وقت قريب.

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