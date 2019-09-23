محتجون يضرمون النار في مبان مع تجدد الاضطرابات بمقاطعة بابوا الإندونيسية

قالت الشرطة إن محتجين أضرموا النار في مبان اليوم الاثنين مع اندلاع أعمال عنف جديدة في مقاطعة بابوا المتمردة في إندونيسيا.

وأدى أسبوعان من الاضطرابات التي بدأت في أواخر أغسطس إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية. واندلعت الاضطرابات بسبب ما تم اعتباره معاملة قاسية وعنصرية لطلاب بابوا من جانب أفراد الأمن في جزيرة جاوة.

وأضرم المتظاهرون النار في مكتب المقاطعة في وامينا ومبان عامة أخرى، في أحدث موجة من العنف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقال ديدي براستيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية إنه تم نشر أفراد أمن لمواجهة أعمال العنف الجديدة، مشيرا في تصريحات للصحفيين: "نحاول منع انتشار الفوضى".

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وحجبت السلطات الإنترنت في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية في 21 أغسطس، في محاولة لاستعادة النظام بعد أن أضرم المتظاهرون النار في المباني وهاجموا قوات الأمن، وتمت استعادة خدمة الإنترنت بعد ذلك.

وقالت السلطات في جاكرتا إن 5 أشخاص قتلوا خلال الاضطرابات، لكن الناشطين المحليين قالوا إنهم سجلوا 13 قتيلا على الأقل.

وشهد أسبوعان من الاحتجاجات خروج الآلاف من الأشخاص للتظاهر في شوارع المقاطعتين، وكان الكثير منهم يهتفون "بابوا الحرة!".

وتشهد المنطقة عمليات تمرد انفصالية محدودة منذ ستينيات القرن الماضي.