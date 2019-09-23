مينا مسعود: سعيد لاختياري سفيرا لمبادرة «اتكلم مصري» ولوجودي في وطني الأم

أعرب الفنان المصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، عن سعادته لاختيار وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، له كسفير لمبادرة "اتكلم مصري"، وهي المبادرة التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعليم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.

وأوضح "مينا" حرصه على تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرًا إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج، لما له من قوة تأثير.

ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن سعادتها بما وصل إلى "مينا" في مشواره الفني، مضيفة أنها تتمنى له المزيد من النجاح، ومؤكدة أنه يعد من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل التي عكست صورة إيجابية عن مصر عالميًا.

ووجه "مينا" رسالة إلى أبناء المصريين في الخارج، طالبهم فيها بضرورة التمسك باللغة الأم اللغة المصرية، لافتًا إلى ضرورة إتقان هذه اللغة التي تربطهم بهويتهم العربية.

يذكر أن مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقًا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل.

والجدير بالذكر أن مينا مسعود، ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا. ولعب مسعود دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دور في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".