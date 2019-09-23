«الخارجية الفلسطينية» تستدعي نائب رئيس الممثلية الأسترالية على خلفية تصريحات مؤيدة لإسرائيل

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين وارن هوي، في ظل غياب رئيس المكتب على خلفية تصريحات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية السفيرة أمل جادو- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إنه وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، جرى استدعاء نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، وذلك على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون حول ضرورة عدم التحيز وعزل إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأبدت "جادو" عدم رضا وامتعاض الخارجية من مثل هذه التصريحات كون إسرائيل، هي من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي وبممارستها غير القانونية.

وطالبت استراليا باتخاذ موقف علني من تصريحات نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلا من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة (الأونروا) خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين ، واستمرار استراليا بتقديم الدعم المالي للوكالة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، موقف بلاده الرسمي المعلن، وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الأسترالية.