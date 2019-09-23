 أهالي أسوان يدعمون مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر بتبرعات شخصية - بوابة الشروق
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أهالي أسوان يدعمون مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر بتبرعات شخصية

أحمد أبو الحجاج
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 5:17 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 5:17 م

 

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، وفدا من أهالي محافظة أسوان لتقديم التبرعات لصالح مرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم اللازم للمرحلة الثالثة بالمستشفى التي يجري تجهيزها حاليا.

وضم وفد أهالي محافظة أسوان خلال زيارتهم للمستشفى عددا من ممثلي الجمعيات الأهلية وإعلاميين بقناة طيبة وممثلي من الأوقاف والكنيسة، ورافقهم فريق العلاقات العامة بالمستشفى، في جولة لمشاهدة العمل علي أرض الواقع في خدمة أبناء محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا والوادي الجديد وسوهاج، في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات والأشعة والصيدلية الإكلينكية، وقاموا خلال الجولة بتوزيع الهدايا والحلوي على المرضى وذويهم خلال تواجدهم بالمستشفى.

وأشاد أهالي أسوان عقب زيارتهم للمستشفي بالمستوي الطبي الراقي الذي لمسوه داخل أول صرح طبي لعلاج مرضى السرطان من أبناء الصعيد، وقدموا تبرعات مادية للمساهمة في استكمال المرحلة الثالثة.


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