صحيفة جنوب أفريقية: فورد تجري مباحثات للتوصل لتسوية بعد اندلاع حريق في بعض سياراتها

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات تجري مباحثات مع الجهات الجنوب أفريقية المعنية بالمستهلكين للتوصل لتسوية، عقب اندلاع حريق في سيارات من طراز كوجا التي تنتجها الشركة.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز الجنوب أفريقية عن مفوض لجنة المستهلكين الوطنية ثيزي مابوزا القول اليوم الأحد إن المفاوضات " في مرحلة متقدمة".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الموعد النهائي للتوصل لتسوية هو 30 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه في حال التوصل لاتفاق، سوف تتجنب الشركة الأمريكية دفع غرامة تقدر بنحو 10% من إيراداتها السنوية لفرعها في جنوب أفريقيا.

ويشار إلى أن مبيعات فورد في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت 7ر2 مليار دولار العام الماضي.