 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 - بوابة الشروق
الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 11:13 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الاثنين، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 32
بورسعيد 24 30
الإسكندرية 24 29
شرم الشيخ 27 35
أسوان 26 39
كاترين 22 35
الإسماعيلية 22 32

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