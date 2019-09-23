المستشارة الألمانية تتعهد بمضاعفة تمويل بلادها لحماية المناخ إلى 4 مليارات يورو

تعهدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمضاعفة تمويل بلادها المخصص من أجل حماية المناخ من 2 إلى 4 مليارات يورو.

وقالت ميركل - خلال خطابها بقمة "العمل المناخي" للأمم المتحدة اليوم /الإثنين/ - إن الدول المصنعة تسببت في حدوث أزمة المناخ وعليها الالتزام بتوجه التكنولوجيا الخاصة بها، وأفضل ما لديها من معرفة، وتمويلها تجاه وقف الاحترار العالمي.

وأضافت ميركل أن "ألمانيا ترى مسئوليتها على المستوى العالمي والمستوى القومي"، مشيرة إلى أنه على المستوى العالمي "سنرفع من تمويلنا لحماية المناخ العالمي من 2 إلى 4 مليارات يورو بالمقارنة بما تم في عام 2014".

ولفتت ميركل أن بلادها ستستهدف على وجه الخصوص تخصيص 1.5 مليار يورو لضخهم فيما يعرف بـ "صندوق المناخ الأخضر" الذي أنشئ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة الأزمة.