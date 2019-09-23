مدرب شباب الأهلي: فزنا على الزمالك رغم تسيدهم اللقاء

تحدث عمرو أنور، مدرب فريق شباب النادي الأهلي، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في دوري الجمهورية في اللقاء، الذي أقيم بميت عقبة أمس الأحد.

وقال عمرو أنور، في تصريحات تلفزيونية ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين: "النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، لم نتسيد اللقاء والزمالك أدى مباراة قوية، ولكن لاعبي فريقنا كانوا على قدر المباراة".

وتابع "استبعاد صالح نصر لاعب الفريق من المباراة ليس قراراً تأديبيًا، ولكنه عائد من الإصابة ورفضت المجازفة به".

مضيفًا "بتعامل مع اللعيبة أنهم أخوتي الصغيرين، بعد تصريحاته اتكلمت معاه وقولتله متخليش اللي حواليك يلعبوا في دماغك، المجموعة اللي حواليه بتعطله".

واستكمل "صالح محتاج ينضج شوية، هو لاعب كويس ومهاري ومؤبد، حتى لو كان جاهز للمباراة كنت هستبعده من اللقاء، لكن في النهاية هو لاعب كويس".