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تضامن الإسكندرية تختتم مبادرة «من أجلهم مشوار حياة لصحة أفضل»

الإسكندرية - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 9:59 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 9:59 م


‎نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، المؤتمر الختامي لمبادرة "من أجلهم مشوار حياة لصحة أفضل" تحت شعار "معًا من أجل مجتمع أفضل".

وأقيم المؤتمر ضمن فعاليات مشروع مبادرات تنمية المجتمع، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وجمعية المرأة والتنمية، والمركز المصري لدعم المنظمات الأهلية، واللجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية، في إطار التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لخدمة المجتمع المحلى السكندري.

واستعرض المؤتمر جهود المبادرة، والتي تم تنفيذها في أحياء أول وثان المنتزه، بهدف تحسين سبل المعيشة ورفع الوعي الصحي، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

شارك في المؤتمر أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة حماية الطفولة بالإسكندرية، ومحمد يوسف مدير المشروع بهيئة إنقاذ الطفولة، ومجدى الغريب مدير مركز إعلام غرب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية، دكتورة مهجة مصطفى مدير رعاية الطفولة والأمومة، والدكتورة مها حسيب مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، والدكتور محمود منير وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، و لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء لجان الحماية بأحياء الإسكندرية.


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