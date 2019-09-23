القبض على شخص قتل رجل أمن وأصاب آخر بمحيط محكمة في بنزرت بتونس

ألقت قوات الأمن التونسية، صباح الاثنين، القبض على شخص قتل رجل أمن وأصاب آخر، بمحيط محكمة في مدينة بنزرت التونسية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.