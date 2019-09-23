القبض على شخص قتل رجل أمن وأصاب آخر بمحيط محكمة في بنزرت بتونس

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ألقت قوات الأمن التونسية، صباح الاثنين، القبض على شخص قتل رجل أمن وأصاب آخر، بمحيط محكمة في مدينة بنزرت التونسية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.