تداول 21 سفينة بمينائي شرق وغرب بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الاثنين بلغ 21 سفينة.

وأفادت الهيئة ـ في بيان اليوم الاثنين ـ بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، بينما غادرته 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.