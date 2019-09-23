رئيس الدوما الروسي يزور كازاخستان للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات أوراسيا

يبدأ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، زيارة لمدة يومين إلى عاصمة كازاخستان، نور سلطان، للمشاركة بالاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوراسيا الذي يتركز موضوعه على "أوراسيا الكبرى: الحوار- الثقة- الشراكة".

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه من المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس الدوما الروسي مع أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي في بيان، أن مبادرة عقد مثل هذا الحدث تم بمبادرة من رئيسي برلمان روسيا وكوريا الجنوبية، وسيشارك بهذه الفعالية ممثلون عن 13 منظمة برلمانية دولية.

وذكر البيان، "أنه وفقا للتقاليد، سيقود الفعالية رؤساء برلمانات ثلاث دول - روسيا وجمهورية كوريا والدولة المضيفة، هذا العام - كازاخستان".

وعقد الاجتماع الأول لرؤساء برلمانات أوراسيا في موسكو في أبريل 2016، وتلاه الاجتماع الثاني في سول في يونيو 2017، والثالث في منتجع أنطاليا بتركيا في أكتوبر 2018.