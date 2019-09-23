ترامب يرغب في القيام بدور الوساطة بين الهند وباكستان

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن يكون وسيطا بين الهند وباكستان ، مشددا على أن لديه علاقات إيجابية مع البلدين، وزعم قائلا "لم أفشل أبدا كوسيط".

وأضاف ترامب ، الذي كان يجلس إلى جانبه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، وبعد يوم من لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "أنا جاهز وراغب وقادر. وإذا أراد الطرفان، سأكون جاهزا للقيام بذلك".

وقال الرئيس الأمريكي إن أسلافه "عاملوا باكستان بشكل سيئ للغاية" قبل أن يضيف على وجه السرعة : "أنا لا أود أن أقول إن باكستان عاملتنا بطريقة جيدة للغاية" منوها أن ذلك ربما يكون" سببا في ذلك".