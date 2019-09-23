الرئيس الألماني: لا غنى عن النقابات لاستمرار الحرية والتماسك في المجتمع

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأنه لا غنى عن النقابات لاستمرار الحرية والتماسك في المجتمع.

وخلال افتتاح مؤتمر اتحادي لنقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات، قال وزير الخارجية الألماني الأسبق في لايبتسيج مساء اليوم الأحد إن النقابات " تقدم خدمة للديمقراطية".

وأضاف شتاينماير أن فيردي صارت "سياسية بدرجة كبيرة" مشيرا إلى أنها تدعم الدولة التضامنية، مشيرا إلى استمرار أهمية الآمال المعلقة على فيردي حتى اليوم " لأن ديمقراطيتنا تعيش على الانفتاح والحرية والتضامن".

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر الاتحادي لفيردي في لايبتسيج نحو 1000 مندوب حيث سيقومون بانتخاب رئيس جديد للنقابة.

ويغادر الرئيس الحالي لفيردي فرانك بسيرسكه منصبه بعد 18 عاما قضاها على رأس النقابة ، ومن المنتظر أن يخلفه في هذا المنصب نائبه فرانك فيرنيكه.