وسائل الإعلام الكورية الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإعاقة تقدم العلاقات بين الكوريتين







اتهمت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية -اليوم الاثنين- الولايات المتحدة بإعاقة تقدم العلاقات بين الكوريتين، في وقت حثت بيونج يانج كوريا الجنوبية على الدفع بالعلاقات الثنائية للأمام بشكل مستقل بعيدا عن التدخل الخارجي.

جاء ذلك بعد أن صرح مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية بأنه لا يمكن إحراز تقدم في العلاقات بين الكوريتين بشكل مستقل عن التقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي؛ وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال موقع "مياري" الكوري الشمالي:" إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على سلطات كوريا الجنوبية مرة أخرى، من خلال التهديد بأن العلاقات بين الكوريتين لا يمكن فصلها عن القضية النووية الكورية الشمالية"، مضيفا: "إن هذا بمثابة إعلان بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ العلاقات بين الكوريتين خطوة إلى الأمام دون موافقة الولايات المتحدة".

بدوره، حث موقع "أوريمينزوككيري" الإعلامي بكوريا الشمالية الجارة الجنوبية على التعامل مع سياسة الكوريتين بشكل مستقل، مضيفا: "إن السلطات الكورية الجنوبية تظل خاضعة لأوامر القوات الخارجية دون التفكير في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالعلاقات بين الكوريتين والتي تعهدت بها أمام شعبنا والمجتمع الدولي"، داعيا سول إلى "انتهاج مسار نحو التعاون بين الكوريتين".