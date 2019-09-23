عودة الرحلات إلى طبيعتها في مطار دبي

عادت حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار دبي الدولي، بعد الإغلاق المؤقت الذي استمر 15 دقيقة، لوجود طائرة مسيرة في محيط المطار.

وقالت شركة طيران الإمارات في بيان مساء اليوم الاحد إنه تم تحويل رحلتين للاشتباه بوجود طائرة صغيرة بدون طيار في المجال الجوي المحيط، وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي عقب فتح المجال الجوي.

وأوضحت أنه تم تحويل الرحلة "إي كيه 433"، القادمة من بريسبين وسنغافورة إلى مطار آل مكتوم بدبي، والرحلة "إي كيه 511" الآتية من دلهي تم تحويلها إلى مطار الشارقة الدولي، بصورة مؤقتة، "لحين التأكد من خلو المجال الجوي لمطار دبي الدولي من وجود أي طائرة يستخدمها بعض الأفراد مع إغفال التحذيرات التي سبق وأن أصدرتها السلطات المعنية من ممارسة هذا السلوك الخاطئ الذي يضع صاحبه موضع المسائلة القانونية لما يمثله من خطورة".

وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي، وقامت طيران الإمارات بتوفير خيارات بديلة أمام الركاب الذين فاتتهم رحلات المتابعة، بما في ذلك توفير إقامة فندقية في دبي حسب الحاجة.

وعبرت طيران الإمارات عن أسفها لأي إزعاج نتيجة "هذه الإجراءات الضرورية"، مؤكدة أن "سلامة ركابها وأطقمها في غاية الأهمية ولن يتم المساس بها على الإطلاق".