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ذكرت الشرطة الهندية وتقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن رجلا يشتبه في أنه يبيع لحوم الأبقار تعرض للضرب حتى الموت على يد الأهالي في ولاية جهارخاند شرقي البلاد.

وأصيب رجلان آخران بجروح خطيرة ونقلا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في منطقة خونتي أمس الأحد.

وتعتبر الأغلبية الهندوسية في الهند الأبقار حيوانات مقدسة، ويُحظر ذبحها في معظم الولايات، بما في ذلك جهارخاند.

وشهدت السنوات الأخيرة قيام الهندوس اليمينيين بسلسلة من الهجمات بسبب ذبح الماشية وأكل لحوم الأبقار.

وذكرت الشرطة أن مجموعة من 15 قرويا احتجزوا الرجال الثلاثة وضربوهم بزعم أنهم يبيعون لحوم الأبقار في سوق على ضفاف أحد الأنهار، وفقا لما أوردته قناة "تايمز ناو".

وأفاد التقرير بأن سكان القرى المجاورة توجهوا إلى مكان الحادث، بعد انتشار شائعات عن ذبح الأبقار عبر الرسائل النصية وتطبيق واتس آب.

وقال مسؤول الشرطة البارز إيه.في.هومكار للصحفيين، إن الشرطة أنقذت الرجال الثلاثة ونقلتهم إلى مستشفى قريب، حيث توفي أحدهم متأثرا بجراحه.

وأفاد هومكار بأن الشرطة احتجزت 5 مشتبه بهم وفتحت تحقيقا فى الحادث.

ويعد هذا هو الحادث الثاني لحالات الإعدام الأهلية في الهند خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما ذكر التقرير.

وفي يونيو، تعرض شاب مسلم للضرب على أيدي مجموعة من الأهالي للاشتباه في قيامه بالسرقة.

وتقع حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء وتنفيذ العقوبات الأهلية بشكل متكرر في الهند.