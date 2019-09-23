مصرع 7 أطفال وإصابة 57 آخرين جراء انهيار صفهم الدراسي فى كينيا

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لقى 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 57 آخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ جراء انهيار صفهم الدراسي صباح اليوم الاثنين بأكاديمية المواهب الثمينة في "داجوريتي" غربي العاصمة الكينية "نيروبي".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الاثنين - إن الحادث وقع في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة 4 بتوقيت جرينتش) لحظة دخول الأطفال إلى المدرسة المصنوعة من الخشب والصفائح المعدنية.

يذكر أن المتطوعين فى هيئة القديس جون الخيرية البريطانية قدموا خدمات صحية لملايين الأشخاص منذ تأسيسها في 10 يوليو عام 1877، أي قبل نحو 70 عاما من تأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.