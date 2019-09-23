ضبط 3 أطنان أسماك نافقة قبل بيعها بالسوق السوداء بإدكو

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شنت لجنة الصحة بإدكو والرقابة التموينية، ومباحث التموين، حملة مشتركة لضبط 3 أطنان أسماك نافقة قبل بيعها بالأسواق.

ومرت اللجنة على الأسواق بإدكو، حيث تبلغ للجنة وجود سيارة محملة بالأسماك النافقة من أسماك البوري والطوبار يبدو عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر بأكثر من ٢.٦٠٠ طن بورى و ٣٨٠ كجم طوبار.

كما تم ضبط الكمية المعروضة، والتحفظ عليها وتم إعدامها، بعد صدور قرار النيابة بشأنها، وتم تحرير محاضر بذلك، وجار متابعة الأسواق حفاظاً على صحة المواطنين.

شارك فى الحملة أعضاء لجنة الصحة العامة الدكتور سالم الدناصوري مدير المجزر، والدكتور فارس عبد الواحد رئيس الرقابة التموينية، ومحمد سلامة سنهوري كبير مفتشي الصحة بإدكو، وخميس هلال من إدارة شئون البيئة وأمين شرطة زين الشيخ من قوة مباحث التموين.