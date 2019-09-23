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رئيس الوزراء البريطاني: حان الوقت لعقد اتفاق جديد مع إيران

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 7:46 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 7:46 م

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الوقت قد حان لعقد اتفاق جديد مع إيران، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، منذ قليل.


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