رئيس الوزراء البريطاني: حان الوقت لعقد اتفاق جديد مع إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الوقت قد حان لعقد اتفاق جديد مع إيران، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، منذ قليل.