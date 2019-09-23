تراجع الناتج الصناعي لليتوانيا الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الليتواني الصادرة، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي للبلاد في شهر أغسطس الماضي.
وذكر المكتب أن الناتج الصناعي لليتوانيا في أغسطس الماضي تراجع بنسبة 2ر3% مقارنة بمستواه في يوليو الماضي.
كان التراجع الأكبر من نصيب قطاع المياه والصرف الصحي، حيث انخفض ناتج القطاع بنسبة 9ر16% شهريا، في حين تراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 5ر12%.
وتراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2ر3% شهريا.
وتراجع الناتج الصناعي بنسبة 5ر2% خلال الشهر الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وبحسب البيانات، سجل الناتج الصناعي تراجعا سنويا بنسبة 4ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وبنسبة 6ر2% من دون حساب المتغيرات الموسمية.