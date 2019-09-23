تراجع الناتج الصناعي لليتوانيا الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الليتواني الصادرة، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي للبلاد في شهر أغسطس الماضي.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي لليتوانيا في أغسطس الماضي تراجع بنسبة 2ر3% مقارنة بمستواه في يوليو الماضي.

كان التراجع الأكبر من نصيب قطاع المياه والصرف الصحي، حيث انخفض ناتج القطاع بنسبة 9ر16% شهريا، في حين تراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 5ر12%.

وتراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2ر3% شهريا.

وتراجع الناتج الصناعي بنسبة 5ر2% خلال الشهر الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وبحسب البيانات، سجل الناتج الصناعي تراجعا سنويا بنسبة 4ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وبنسبة 6ر2% من دون حساب المتغيرات الموسمية.