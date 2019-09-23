تعيين الفنان إلياسون الدنماركي الأيسلندي سفيرا أمميا للنوايا الحسنة بشأن المناخ

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الأحد، تعيين الفنان الدنماركي الأيسلندي أولافور إلياسون سفيرا للنوايا الحسنة لتغيير المناخ.

وقال إلياسون في بيان: "نحن في الواقع نخوض هذه القضية معًا. لهذا السبب علينا جميعًا أن نأخذ أزمة المناخ على محمل الجد... كفنان، أعتقد أن الثقافة تتيح الوصول إلى التحديات التي نواجهها وفهمها".

واشتهر إلياسون، الذي يعيش ويعمل في برلين، ببناء المنشآت الكبيرة بما في ذلك "مشروع الطقس" في معرض تيت مودرن الفني بلندن و "شلالات مدينة نيويورك" التي تم تركيبها على شاطئ مانهاتن وبروكلين.

ومن بين سفراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الآخرين الذين يروجون لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي مجموعة من الأهداف المعنية بالتصدي للفقر وتحسين المجتمع العالمي، لاعباّ كرة القدم ديدييه دروجبا وإيكر كاسياس ونجوم السينما أنطونيو بانديراس وبادما لاكشمي وميشيل يوه ونيكولاي كوستر- والداو.