

"سيجموند فرويد"، واحد من أبرز الشخصيات المؤثرة في القرن الـ20 في نظريات علم النفس الحديث؛ فقد تحدث في كثير من مؤلفاته عن التحليل النفسي، وعلاقة الجنس بالحالة النفسية للفرد، وعن تفسير الأحلام أيضا وربطها بمستقبل كل منا، كما كان يرى أن العقل الباطن أو اللاوعي هو المتحكم في كثير من تصرفاتنا وأفعالنا التي تؤثر في حياة كل منا.

وتستعرض "الشروق" أبرز الأعمال التي قدمها فرويد في مجال علم النفس.

1ـ تفسير الأحلام

نُشر هذا الكتاب عام 1900 باللغة الألمانية، وتناول الحديث عن اللاوعي الذي يكمن داخل كل فرد، والمسؤول عن الكثير من تصرفاته، وكان يعني بتفسير الأحلام أي قراءتها؛ حيث يكشف فيه طبيعة الحلم ومعرفة الرغبات الكامنة وراءه.

كما اعتمد في هذا الكتاب على تفسير أحلامه الخاصة به؛ متخذا منها مادة قابلة للتحليل النفسي والتأويل الحي، وأشار فيه إلى النمو النفسي للمراحل التي يمر بها الطفل، مستشهدا فيه بـ"عقدة أوديب".

ويعد هذا الكتاب من أبرز الكتب التي أثرت في مجال علم النفس الحديث.

2ـ التحليل النفسي للهستيريا

شارك فرويد في تأليف هذا الكتاب زميله جوزيف بروير، وتم نشره عام 1895، ويعتمد بشكل كبير على علاج الأمراض النفسية والعقلية من خلال استخدام التحليل النفسي، كما عرض المؤلفان فيه تجاربهما والدراسات التي قاما بها على عدد من الحالات التي تعاني من مرض الهستيريا.

3ـ الشخصية النرجسية

وضع فرويد في هذا الكتاب تفسيرا لمفهوم النرجسية، مؤكدا أنها مرتبطة بحب الذات الشديد لدى الأطفال، وربط بين النرجسية والرغبة الجنسية عند كل فرد، وبأنها جزء لا يتجزأ من طبيعة النفس البشرية؛ حيث أوضح أن النرجسية مرتبطة بغريزة البقاء عند الإنسان، وهي الدافع الأساسي لاستكمال مسيرته الحياتية.

4ـ ثلاثة مباحث في نظرية الجنس

تحدث فرويد في هذا الكتاب بشكل واضح جرئ عن الحياة الجنسية، وبخاصة الانحرافات الجنسية التي وضع تعريفا واضحا لها وللعوامل التي تؤثر فيها، الأعظم من هذا هو تطرقه إلى الحديث عن الحياة الجنسية للأطفال، كما تحدث عن التحولات الجنسية التي تحدث للفرد في مرحلة البلوغ.

5ـ علم النفس المرضي للحياة اليومية

يعتبر هذا الكتاب واحد من أهم الكتب التي تحدث فيها فرويد عن نظرية "التحليل النفسي"؛ حيث أكد فيه أن الانحرافات التي تحدث لكل فرد خلال مسيرته اليومية، مثل: زلات اللسان والنسيان والأخطاء التي تحدث في الكلام وغيرها، لا تحدث عن طريق المصادفة أو التعب الجسدي والذهني كما يعتقد معظمنا، فجميعهم عند رائد التحليل النفسي لهم أسباب أخرى، فقد أرجعهم إلى العقل الباطن ورغبته الخفية التي تظهر في مثل هذه الأفعال غير المعلن عنها صراحة، فمثلا أكد أنه لو نسي أحدهم مفتاحه الخاص به في منزل عشيقه؛ فالسبب الخفي هنا هو رغبته في أن يعود إليه مجددا وليس دافع النسيان.