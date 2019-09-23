السيسي: نصف سكان العالم يعانون من عدم الحصول على الخدمات الصحية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال مشاركته بالاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة، مساء الاثنين، «يسعدني مشاركتكم اليوم في مناقشة قضية توفير الرعاية الصحية الشاملة»، مضيفًا: «نصف سكان العالم يعانون من عدم الحصول على الخدمات الصحية الملائمة، وهو ما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف «ومن ثم يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية، إيجاد حول سريعة لتعزيز الرعاية الصحية باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان».

وأشار إلى أن «هذا الأمر لن يتم إلا بتحقيق التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية؛ لتوفير الدواء للجميع، ومواجهة الطوارئ والأزمات الصحية».