توافد 4000 سائح من مختلف جنسيات العالم لمدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الاثنين، توافد أعداد كبيرة من السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وقال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت انتعاشة سياحية غير مسبوقة، مؤكدا أنه جرى استقبال 4 آلاف سائحا اليوم من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن السائحين حرصوا على زيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى، وزيارة المناطق المقدسة بالمدينة والأودية والتخييم داخل الصحراء.

وأكد نائب رئيس المدينة أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد السياحة الوافدة للمدينة خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الموسم الشتوي، لافتا إلى أن مدينة كاترين تعمل على سياحة اليوم الواحد، ومن هنا تختلف نسبة الإشغال السياحية بين يوم وآخر، ويتزايد الإقبال عليها في أيام الإجازات والعطلات خاصة الأجانب العرب والمصريين العاشقين لصعود الجبل وحفلات السمر البدوية والتخييم والأكل البدوي.