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من المقرر أن يقدم قادة العالم اليوم الاثنين خططا جديدة للتغلب على أزمة المناخ، وذلك خلال قمة خاصة متعلقة بالمناخ في نيويورك قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن بين القادة الذين سيشاركون في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكن خلت قائمة المتحدثين بالقمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيشارك الرئيس الأمريكي بدلا من ذلك في فعاليات حول الحرية الدينية اليوم.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال بأن بشاركوا فى القمة" بخطط وليس بخطب"، كما شجعهم على تقديم تعهدات بالتخلي عن الوقود الأحفوري والعمل على إبطاء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وسوف تشارك السويدية جريتا تونبرج، التي تقود حركة طلابية عالمية لمطالبة صانعي السياسات بالتوصل لحلول ملموسة لمواجهة التغير المناخي في "حوار الشباب" مع جوتيريش ونشطاء شباب آخرين.

ومن بين القادة المقرر أن يتحدثوا في القمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية الصيني وانج يي.

ويشار إلى أن قادة الدول التي تعتزم فتح مصانع فحم جديدة، وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية، سوف يغيبون عن قائمة المتحدثين بالقمة.