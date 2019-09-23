لم يمر خبر إعلان إفلاس شركة توماس كوك البريطانية، مرور الكرام كغيرها، تلك المؤسسة التي تعتبر أقدم شركة سياحة في العالم، ذلك الإعلان الذي قطع السبل أمام أكثر من 150 ألف بريطاني خارج المملكة المتحدة وفقًا لهيئة الطيران البريطانية، وما يقرب من 600 ألف سائح حول العالم.

وأدى هذا الانهيار إلى أطلاق أكبر عملية إعادة مواطنين بريطانيين من الخارج في تاريخ المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مايو الماضي ألقى رئيس المجموعة "بيتر فانك هاوسر" باللوم على البريكست الذي تسبب بإغراق ميزانية الشركة وتكبدها خسارات كبيرة، خصوصًا أن الزبائن أرجأوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذ التقرير نستعرض تاريخ توماس كوك وأبرز الأرقام الخاصة بالشركة

أبرز مراحل التحول في الشركة

1. نظم توماس كوك أولى رحلاته عام 1841 بالسكك الحديدة من ليستر إلى لوبورو بتكلفة شلن واحد.

2. أجرت الشركة أول جولة قارية عام 1855.

3. وفي عام 1865 افتتحت الشركة أولى متاجرها في لندن.

4. افتتح مكتب القاهرة عام 1869 لتنظيم رحلات باخرية.

5. نظمت الشركة أول جولة حول العالم بين عامي 1872 و1873 والتي استغرقت 222 يومًا.

6. وفي عام 1875 أبحرت سفينة توماس كوك الأولى في البحر حول الدول الاسكندنافية.

7. وفي عام 1922 نظمت الشركة أول جولة عبر أفريقيا، من القاهرة إلى كيب تاون، وهي جولة لمدة خمسة أشهر تشمل رحلة سفاري لمدة شهر واحد.

8. أصبحت الشركة مملوكة للدولة بموجب شركة النقل البريطانية القابضة عام 1948 حتى عام 1972 قبل أن يتم خصخصتها.

9. لأول مرة تجاوز صافي أرباح الشركة مليون جنيه استرليني عام 1965.

10. وفي عام 1994 استحوذت توماس كوك على شركة للتحقق من المسافرين تابعة لبنك باركليز، لتصبح أكبر مورد للشيكات السياحية في العالم خارج الولايات المتحدة.

11. تم إطلاق خطوط طيران توماس كوك ذات العلامات التجارية الجديدة رسميًا في المملكة المتحدة عام 2003.

12. وفي 2011 دمجت توماس كوك عمليات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة مع عمليات المجموعة التعاونية وجمعية Midlands التعاونية، ما أنشأ أكبر سلسلة من وكلاء السفر في المملكة المتحدة على الإطلاق.

13. بعد محاولات الإفلات من إعصار الإفلاس، استقرت الشركة في العام الجاري على أنه ليس أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية على الفور بعد فشل محادثات الإنقاذ المالي وفق بيان لمجلس إدارتها.

توماس كوك بالأرقام

*ظلت الشركة ملاذًا للكثير من المسافرين على مستوى العالم، حيث كانت تقدم عطلات منخفضة التكلفة لعشرات الوجهات في جميع أنحاء العالم.

*وكانت "توماس كوك" تدير 8 علامات تجارية عالمية من الفنادق تقع في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

* ويتبع المؤسسة 5 شركات طيران تعمل مع ما مجموعه 117 طائرة مقرها في المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا، وقد أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة أنها احتجزت جميع طائرات توماس كوك.

* ويعمل في الشركة حوالي 22 ألف موظف بينهم 9 آلاف بريطاني.

* إضافة أن الشركة تمتلك العديد من المنتجعات تخدم ما يقرب من 19 مليون مسافر في السنة في 16 دولة حول العالم، وحققت إيرادات قدرها 9.6 مليار جنيه إسترليني في 2018.

* كانت الشركة راعيا رسميا لنوادي مانشستر سيتي وبيتربورو يونايتد لكرة القدم، كما كان أيضا من رعاة دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 كواحد من أكبر مزودي خدمات العطلات في المملكة المتحدة والأكثر شعبية.