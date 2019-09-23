استطلاع: 82% من الفلبينيين راضيين عن حملة الحكومة لمكافحة المخدرات

أظهر استطلاع للرأي أن هناك أغلبية ساحقة بين الفلبينيين، ما زالت راضية عن الحملة المثيرة للجدل التي تشنها الحكومة لمكافحة المخدرات، وذلك على الرغم من مقتل آلاف المشتبه في تورطهم في جرائم المخدرات، مما أثار انتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان ومن الدول الغربية.

وقد أظهر استطلاع للرأي، نشرته مؤسسة "سوشيال ويذر ستيشن" الخاصة للابحاث الاجتماعية، اليوم الأحد، أن 82 بالمئة من الفلبينيين، راضون عن حملة مكافحة المخدرات التي شنتها حكومة الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي.

وقال 54% من بين نسبة الـ 82 بالمئة إنهم راضون جدا، بينما قال 28 بالمئة إنهم راضون إلى حد ما.

ووفقا للاستطلاع الذي جرى في الفترة بين 22 و26 من يونيو، فقد كان 12 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع غير راضين عن الحملة، بينما لم يقرر 6 بالمئة موقفهم من الحملة بعد.

وذكرت الشرطة أن هناك ما لا يقل عن 6600 شخص يشتبه في تورطهم في جرائم مخدرات، قد قتلوا في الحرب التي تشنها الحكومة على المخدرات منذ عام 2016.