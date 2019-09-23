وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدخل مدينة كربلاء بجمهورية العراق

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدخل مدينة كربلاء بجمهورية العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في مكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ودعم جهودها لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.