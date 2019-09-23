بومبيو يحث الدول على عدم إعادة أقلية «الويجور» المسلمين إلى الصين

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدول على عدم الاستجابة لمطالب بكين بإعادة أقلية الويجور المسلمة إلى الصين، مشيرا إلى الحملة العنيفة التي تستهدف الأقلية المسلمة في الصين.

وقال بومبيو اليوم الأحد، في إشارة إلى المقاطعة الصينية النائية التي يعيش فيها كثير من الويجور: "أريد أن أوضح أن الحملة القمعية التي تقوم بها الصين في شينجيانج لا تتعلق بالإرهاب".

وأضاف: "إنها تتعلق بمحاولة الصين... محو عقيدة مواطنيها المسلمين وثقافتهم. ندعو جميع الدول إلى مقاومة مطالب الصين بإعادة الويغور إلى وطنهم".

وبحسب الأمم المتحدة ونشطاء حقوقيين تم إيداع أكثر من مليون من الويجور وأقليات أخرى في معسكرات الاعتقال. وتقول الحكومة إن هؤلاء المواطنين يجري إعادة تثقيفهم لمحاربة التطرف الإسلامي.