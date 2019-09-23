بشرة خير لبرشلونة قبل مواجهة فياريال

اقترب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي من تدعيم صفوف فريقه برشلونة الإسباني، وذلك بعد التأكيدات التي خرجت اليوم الإثنين بأن اللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة في مباريات النادي الكتالوني.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الكامب نو"، ضمن الجولة السادسة من منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أشارت اليوم إلى أن ديمبلي على وشك العودة والظهور مرة أخرى مع البرسا بعدما غاب اللاعب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، أشارت إلى أن ديمبلي من المقرر أن يتلقى التصريح الطبي، فيما يأمل اللاعب أن يكون جزءًا من قائمة البارسا لمباراة فياريال.

وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في مباراة أتلتيك بيلباو، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وغاب لأكثر من شهر، إلا أنه بات جاهزًا للعودة.

ويحتل برشلونة الذي تعرض لهزيمة صعبة أمام غرناطة أول أمس السبت بنتيجة 2 – 0، المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين.