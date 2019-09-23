نقيب المعلمين ومحافظ الوادي الجديد يشهدان وضع حجز الأساس لمبنى خدمات المعلمين بالمحافظة

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ مراسم وضع حجر الأساس لمبنى خدمات المعلمين بمدينة الخارجة؛ وجاء ذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ومصطفي أحمد علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالوادي الجديد، وإبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بالوادي الجديد ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وأشاد نقيب المعلمين بالدور الذي تقوم به المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم، بتطبيق تجربة الزي الموحد للمعلمين وذلك احتراماً لمهنتهم السامية وإزالة الفوارق الاجتماعية بينهم، موضحاً أن المبنى سيقدم خدمات تسهم في حفظ حقوق المعلم المادية والمهنية والاجتماعية.

وقال اللواء الزملوط إن المبني سيساهم في حل كافة المعوقات التي تواجه المعلمين والإداريين بقطاع التعليم، مُضيفاً أنه سيقدم خدمات متميزة للمعلمين وذلك من خلال تأهيلهم والارتقاء بأدائهم للمساهمة في نجاح المنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي واللواء محمد الزملوط محافظ الجديد بتخصيص 3 آلاف فدان بشكل مبدئي وقابلة للزيادة لصالح المعلمين وأسرهم.