الإصابة والإرهاق سبب غياب شيكابالا وبن شرقي عن الزمالك

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أسباب عدم مشاركة بعض عناصر الفريق أمام الاتحاد السكندري مساء بافتتاح الدوري الممتاز، مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي والحفاظ على يوسف أوباما و محمد عبد الشافي كبديلين ومشاركتهم في الشوط الثاني في مباراة اليوم رغم مشاركتهم بشكل أساسي في مباراة الأهلي بالسوبر المصري.

حيث أكد ميتشو أنه يعلم مدى حب شيكابالا للزمالك وشارك في مباراة مهمة أمام الاهلي وكان مجهدا واستنفد طاقته الذهنية والبدنية في لقاء السوبر.. بينما بن شرقي كان يعاني من إصابة طفيفة لذلك فضل الحفاظ عليه وفضل اختيار عناصر تملك طاقة أكبر.

كما شكر ميتشو مهاجم الزمالك خالد بو طيب حيث أكد أنه كان قائدا كبيرا في الملعب وساعد الفريق كثيرا في الاستحواذ على الكرة.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في المباراة، التي جمعتهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز.