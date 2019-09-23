القوات العراقية تدمر سيارتين تابعتين لـ«داعش»



تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، من تدمير سيارتين تابعتين لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال بحيرة حديثة.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية نينا، إن قوة مسلحة محمولة جواً شرعت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في مناطق شمال بحيرة حديثة (البوميل - جتيبة – الشعباني - الخرار - سنيسلة - ثويلي - المطجعات)؛ أسفرت عن تدمير سيارتين تابعتين لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.. مضيفا أن مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي نفذت عملية مسح وتطهير للمخلفات الحربية في مدينة الرطبة غربي الأنبار.

وذكر البيان أن مفارز مكافحة المتفجرات باشرت بحملة واسعة للتخلص من المتفجرات التي خلفها تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرطبة الحدودية غربي الأنبار، موضحا أن الحملة تهدف إلى إعادة الحياة في تلك المناطق.

وأشار البيان إلى أن المفارز الميدانية طهرت الشارع المؤدي للحدود العراقية السورية إضافة إلى مسح محطة تصفية المياه ومعمل أسفلت ومحطة للوقود وبرج اتصالات في الرطبة.