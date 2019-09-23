أيمن أشرف بديلا لمتولي في مواجهة الأهلي أمام سموحة

يبدأ النادي الأهلي في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة سموحة، والتي تأتي بعد أيام قليلة من تتويج الأحمر بلقب السوبر على حساب الزمالك.

وأعلن النادي الأهلي غياب محمود متولي، لاعب الفريق بشكل رسمي عن المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة القمة الأخيرة، حيث أوضح الموقع الرسمي للأحمر استبداله في القائمة بأيمن أشرف، العائد من الإيقاف.

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي قد استدعى القائمة التالية لخوض معسكر الإسكندرية استعدادًا لمواجهتي الزمالك الماضية وسموحة المقبلة:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.