المفوضية الأوروبية واليونان تعتزمان إقامة مركز للمهاجرين في جزيرة ليسبوس

عقب تدمير مخيم موريا للاجئين إثر اندلاع حريق، قالت المفوضية الأوروبية إنها تريد إقامة مركز لاستقبال المهاجرين في ليسبوس، تديره بصورة مشتركة مع اليونان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بروكسل اليوم الأربعاء: "سوف نقيم مشروعا مشتركا مع السلطات اليونانية في ليسبوس من أجل إدارة مركز استقبال".

وأعلنت فون دير لاين عن تشكيل قوة مهام جديدة، سوف تعمل بمساعدة الوكالات الأوروبية الأخرى على "تحسين أحوال من يعيشون على الجزيرة بصورة مستمرة".

وأضافت: "علينا أن نظهر معا أن أوروبا تدير قضية الهجرة بطريقة إنسانية وفعالة".

وكان مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية، الذي كان يأوي نحو 12 ألف مهاجر، قد احترق منذ أسبوعين. وجرى نقل نحو 10 آلاف إلى مخيمات إيواء.

ويتردد أن عددا من اللاجئين الذين كانوا في المخيم هم من قاموا بإشعال النيران فيه.

وقالت فون دير لاين: "موريا بمثابة تذكرة صارمة"، مضيفة: "علينا التوصل لحلول مستدامة لأزمة الهجرة وعلينا أن نتحرك".