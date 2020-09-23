أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النجاح الحقيقى الذى حظيت به المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى "ما يغلاش عليك" تعكس التخطيط الجيد على أسس علمية والتعاون الفعَّال بين كل الشركاء سواءً من الحكومة أو القطاع الخاص.

ولفت المصيلحي، على هامش احتفالية تكريم التجار الأكثر مبيعا للمنتجات بمبادرة "ما يغلاش عليك"، اليوم الأربعاء، إلى أنه يمكن لـ64.5 مليون من أصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من العروض المتميزة التى تقدمها المبادرة عبر منافذ البيع المنشورة على المنصة الإلكترونية.

وأضاف المصيلحي، أن المبادرة الرئاسية أسهمت فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية الذين تقدم لهم الخزانة العامة للدولة دعمًا إضافيًا بخلاف خصومات التجار والصنَّاع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سوف تعكس خريطة حقيقية لأنماط الاستهلاك بالمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية من خلال رصد المنتجات الأكثر رواجًا فى كل منها.