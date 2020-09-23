موسكو: عودة 448 لاجئا سوريا من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 448 لاجئا (منهم 135 امرأة و228 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين. وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء بأنه لم تُسجل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية عبر معبر "نصيب" الحدودي إلى سوريا خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 60 عبوة ناسفة.