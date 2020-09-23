 موسكو: عودة 448 لاجئا سوريا من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 3:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

موسكو: عودة 448 لاجئا سوريا من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

(د ب ا)
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 2:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 2:28 م

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 448 لاجئا (منهم 135 امرأة و228 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين. وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء بأنه لم تُسجل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية عبر معبر "نصيب" الحدودي إلى سوريا خلال الساعات الأخيرة.

 

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 60 عبوة ناسفة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك