وزيرة البيئة: نتخلص من المواد شديدة الخطورة حتى لا يتكرر حادث مرفأ بيروت

فؤاد: تخلصنا من 20 طنا من المبيدات المهجورة بمخزن الصف بشكل آمن

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تخلصت من 20 طنًا من المبيدات المهجورة في مخزن الصف بالجيزة بشكل آمن عن طريق إرسالها إلى محارق مخصصة في فرنسا، لافتًا إلى أن المبيدات كانت موجودة في المخزن لمدة 30 عامًا.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تصدير المخلفات يتم وفق اتفاقية مخصوصة ترسل للدولة، معقبة: «القصة معقدة ونتخلص من المواد شديدة الخطورة حتى لا يتكرر حادث مرفأ بيروت».

وأشارت إلى التخلص من المبيدات المهجورة بمخزن الصف بعمل جماعي بين وزارات؛ البيئة والزراعة والداخلية والدفاع والجمارك، قائلة إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الأمر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إطلاق مشروع «التخلص الآمن من الملوثات العضوية»، موضحة أن كميات المبيدات المهجورة بمخزن الصف لم تكن لتشتعل ولكنها كانت مضرة بصحة المواطنين.