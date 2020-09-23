الإسكان: جارِ الانتهاء من طريق الروبيكي لربط طريقي الإسماعيلية والسويس

قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية لطريق الروبيكي، بمدينة العاشر من رمضان، بطول ٧ كيلومترات وبعرض ٤ حارات، وبتكلفة ١٣ مليون جنيه.

وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس: "يعتبر طريق الروبيكي من المحاور المهمة التي تربط طريق الإسماعيلية بطريق السويس والطريق الدائري الإقليمي، ويعد شريانا حيويا لنقل الخامات ومنتجات المصانع بكل من مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر، وربطهما بكافة المحافظات".

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى التوجيه بتكثيف الأعمال بالطريق لخدمة قاطني المدينة والمناطق الصناعية، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال والتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وفي سياق مختلف، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، دفع العمل بمشروعات المرافق استعدادا لمواجهة السيول، تتضمن مشروعي رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية رقم 3، وتنفيذ خط طرد بديل قطر 1200مم، وذلك بهدف التعامل الأمثل مع زيادة التصرفات الواردة لمحطات الرفع، وكذا تطهير وتجهيز مخرَّات السيول بالمدينة.

وأشار الغيطي، إلى تقدم الأعمال بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم 3 والمتضمن رفع قدرتها الاستيعابية من 36ألف م3/يوم إلى 60ألف م3/يوم، وكذا المولدات بقدرة 1 ميجا بدلاً من0.5 ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء بنسبة تتخطى 80% من مشروع إنشاء خط طرد بديل ناقل لمياه الصرف من محطة 3 حتى محطة المعالجة بالهايكستب بطول 5.8كم، إذ سيساهم المشروعان في القضاء نهائيًا على ظاهرة زيادة التصرفات.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تطهير مخرَّات السيول، وكذا إنشاء نقاط تخزين مؤقتة بأماكن التجمعات من أجل التعامل على الوجه الأمثل مع مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها.

وفى سياق متصل، قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بوضع خطة متضمنة رفع قاعدة 90 كشك كهرباء، إذ انتهت من رفع 20 كشكا، وجارٍ استكمال باقي الأكشاك حسب الأولويات بالمواقع القريبة من تجمعات المياه وذلك بهدف استمرارية التيار الكهربائي دون تأثر وقت الأمطار والسيول.