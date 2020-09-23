مصادر كويتية: الدور الكويتى لحل الخلاف الخليجى لم ولن يتوقف

قالت مصادر حكومية مطلعة بالكويت إن الدور الكويتي لحل الخلاف الخليجي لم ولن يتوقّف، «وهناك اتصالات وتحركات جارية من أجل إنهاء واحتواء هذا الخلاف ولمّ شمل البيت الخليجي، بعيداً عن أي تصعيد».

ونقلت صحيفة" القبس" الكويتبة في عددها الصادر غدا الأربعاء عن المصادر،التي لم يتم تسميتها، القول : «هناك رسائل متبادلة، وجهود متواصلة مع جميع الأطراف»، مبينةً في الوقت ذاته أنه «لا صحة لتنازل السعودية أو قطر عن أي اشتراطات، وفي حال جرى حل الخلاف يمكن التنازل عن جميع الشروط».

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط وحريصة على احتواء هذا الخلاف، وتدفع بالحل والجهود الكويتية، وهناك مساعٍ أمريكية مرتقبة لإنهاء الخلاف، للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها، متابعة : «نتمنى أن نرى إحراز تقدّم خلال الأسابيع المقبلة».

وأضافت المصادر «أن الجميع حريصون على الحفاظ على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترميم البيت الخليجي، وعدم تعرُّضه لأي تداعيات في الوقت الراهن، خصوصاً في ضوء التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية».