مصدر عراقي: مقتل شرطي وإصابة آخر غربي الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الاربعاء بمقتل شرطي وإصابة آخر غربي الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال النقيب خالد وليد من شرطة نينوى إن" شرطيا قتل اليوم وإصيب آخر بجروح بعدما اطلق مسلحون مجهولون، يستقلون سيارة، النار عليهما في قضاء تلعفر (60كم غربي الموصل)".

وأضاف المصدر أن "ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة في حي المعلمين بقضاء تلعفر أيضا".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.