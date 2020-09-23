علق محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، على رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من تدريب الفريق في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالظلم وأن الجمهور لا يعطيه حقه.

وقال أبو جبل، في تصريحات تلفزيونية: "الناس اعتقدوا أن الزمالك سينهار بعد رحيل كارتيرون، بكل تأكيد نثق في مجلس الإدارة أن يأتوا بمدرب مهم ومناسب للفريق".

وأضاف: "هناك بطولة الدوري وبطولة إفريقيا والكأس، ننافس على أكثر من بطولة، ونثق في طارق يحيى في قيادة الفريق وليس غريبًا علينا، لا نقلق أن المدرب رحل أم لا".

وتابع: "لا نحتاج للمدرب، هناك كباتن كبار في الفريق، مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد ومحمود علاء".

وعن مباراة اليوم، أمام طنطا، أوضح: "مباراة مهمة بالنسبة لنا، هذه الفترة بالأخص لأننا نجهز أنفسنا لحدث مهم في إفريقيا ونريد أن نعزز من مركزنا في الدوري من أجل افريقيا الموسم المقبل، ربنا كرمنا بمكسب بعد إخفاق المباراة الماضية وعوضنا خسارة اللقاء الماضي".

وواصل: "مباراة الرجاء صعبة، سواء الذهاب في المغرب أو الإياب في مصر، سنحاول أن نتخطى هذا الدور ونكون متواجدين في النهائي".

وأكمل: "أشعر بالظلم، أقدم مباريات كبيرة ولكن أحتاج من الناس أن يعطوني حقي مثل ما الكل يأخذ حقه، المنتخب موجود لأي أحد، الموضوع ليس حكرا لأي أحد وشرف لأي حارس التواجد في المنتخب".

وأردف: "الفترة الماضية كنت متواجدا في بطولة إفريقيا، الأفضل هو الذي يشارك، كله في مصلحة مصر".

وأتم: "لا يوجد لدينا اي مشاكل داخل نادي الزمالك، وعندما يكون هناك مشكلة في غرفة الملابس أو الملعب اللاعبون الكبار يحلون الأمر، عيني على التواجد في المنتخب وهذا من حقي".